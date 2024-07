Borsa: Milano accelera con l'energia, giù Cucinelli

La Borsa di Milano (+0,5%) accelera, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mette in mostra Inwit (+1,8%) mentre scivola Cucinelli (-1,5%), quest'ultima dopo i conti del semestre. Lo spread tra Btp e Bund scende a 130 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,8%. Nel listino principale acquisti per il settore dell'energia e delle utility. In rialzo Tenaris (+1,7%), Saipem (+1,1%), dopo l'accordo con Bp per attività in Azerbaijan, e Eni (+1%). In luce Enel (+1,2%), Erg (+0,7%), A2a e Hera (+0,2%). Contrastato il comparto bancario. In rialzo Unicredit (+0,5%) e Intesa (+0,4%) mentre sono in calo Banco Bpm (-0,1%) e Bper (-0,2%). In fondo al listino Stm (-0,3%), in linea con il comparto dei semiconduttori europei. Fiacca Saras (-0,1%) a 1,61 euro nel giorno in cui parte l'opa da parte di Varas, il veicolo messo in campo dagli olandesi di Vitol che offrono 1,6 euro per azione.