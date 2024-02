Borsa: Milano accelera con le banche, vola Tod's con l'Opa

La Borsa di Milano (+0,7%) accelera, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vola Tod's (+17,2%) a 42,7 euro dopo l'Opa concordata lanciata da Crown Bidco, società interamente controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, sul 36% del capitale ad un prezzo di 43 euro per azione. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 155 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,91%. Nel listino principale si mettono in mostra le banche con Mps (+2,3%) e Banco Bpm (+2,7%). Bene anche Intesa (+0,9%), Unicredit (+0,6%) e Bper (+0,1%). Acquisti sul comparto dell'energia dove corre Saipem (+3,3%). In rialzo anche Tenaris (+0,9%) ed Eni (+0,1%). Avanza Tim (+1,5%), alle prese con la cessione di Sparkle e di Netco ed in vista dei conti. Seduta in calo per Iveco (-1,1%), Mediobanca (-0,5%) e Recordati (-0,4%). In calo Saras (-5,3%) a 1,7 euro, dopo l'accordo per la cessione di una quota del 35% dalla famiglia Moratti al colosso svizzero-olandese Vitol, a 1,75 euro per azione.