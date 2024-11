Borsa: Milano accelera, brilla Mps +4%

La Borsa di Milano (+0,5%) sale, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dalle banche, con Mps che guadagna il 4% mentre si attende un nuovo collocamento da parte del Mef. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%. Nel listino principale in luce Bper (+3,2%) e Banco Bpm (+2,2%). Acquisti su Popolare Sondrio e Intesa (+1,5%) e Unicredit (+1,4%). Seduta positiva per le assicurazioni dove Unipol guadagna l'1,8% e Generali lo 0,8%. Bene Tim (+1,1%), nel giorno del consiglio di amministrazione per i conti. Positiva Mediobanca (+0,3%), dopo il tonfo nel giorno dei conti del trimestre con l'utile che scende a 330 milioni. Scivola Stm (-2,4%), dopo la performance positiva della vigilia. Vendite su Leonardo (-1,9%), Amplifon (-1,7%) e Campari (-1,5%). Scendono Eni (-0,4%), Hera (-0,6%) e A2a (-0,8%).