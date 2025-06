Eni azzera il calo (+0,03%) e il listino di Milano si risolleva. L'indice Ftse Mib accelera in rialzo dell'1,05% e sugli scudi si portano Interpump (+3%), Prysmian (+2,4%) e Unicredit (+2,2%).

Fuori dal listino principale continua la corsa di Class Editori (+8,05%) in attesa dell'assemblea per il rinnovo del cda; bene anche Mfe (+1,3%) in competizione con Ppf per la conquista di ProsiebeSat.