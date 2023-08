Borsa: Milano accelera (+0,8%), sprint di Saipem e Ferrari

Accelera Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,87% a 28.003 punti, di nuovo sopra la soglia dei 28mila punti. Stabile intorno ai 170 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,1 punti al 4,32% e quello tedesco di 0,7 punti al 2,62%. Sugli scudi Saipem (+3,76%), Ferrari (+1,82%) ed Mps (+1,61%). Acquisti anche su Unicredit (+1,44%), Bper (+1,38%), Intesa (+1,08%) e Banco Bpm (+1%). Rimbalza Moncler (+1,31%), penalizzata venerdì scorso dalle notizie sulla situazione economica in Cina, seguono Stellantis (+1,27%), Unipol (+1%) e Tim (+0,94%), in attesa di novità sul fronte della rete, con la scadenza del 30 settembre per la presentazione dell'offerta vincolante di Kkr. Bene Eni (+0,9%) con il rialzo del greggio (Wti +0,95% a 82,02 dollari al barile) e del gas naturale (+11,23% a 40,50 euro al MWh), più cauta invece Enel (+0,76%). Corrono Piaggio (+4,34%) e Immsi (+5,74%) dopo la scomparsa di Roberto Colaninno.