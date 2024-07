Borsa: Milano accelera (+0,75%), sprint di Poste, Bps e Intesa

Piazza Affari accelera al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,75% a 33.895 punti. Si assesta a 135,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1 punto al 3,71% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,36%. Prosegue l'effetto delle semestrali sul listino milanese a partire da Poste (+4%) e Intesa (+3%) sugli scudi insieme a Bps (+3,46%), che però svela i conti il prossimo 6 agosto insieme Bper (+2,27%). Attesi per domani quelli di Nexi (+1,76%) e Snam (+0,07%). Buona accoglienza per la semestrale di Fineco (+0,7%), mentre quella di Tim (+0,48%) è in calendario per domani a mercati chiusi, con presentazione agli analisti il giorno dopo. Deludono le semestrali di Campari (-5,39%), Diasorin (-4,12%), diffusa quest'ultima nella vigilia, e Amplifon (-3,35%), che ha messo a segno la 3/a acquisizione negli Usa. Ancora debole Stellantis (-1,25%). Ha diffuso i conti A2a (-0,1%), mentre Leonardo (+1,53%) aspetta la chiusura dei mercati. Effetto conti anche su Cementir (+5,66%), che li ha diffuso nella vigilia a borsa chiusa.