Borsa: Milano a +0,13% con lo spunto di Iveco e Mps

La Borsa di Milano si tiene a galla nei primi scambi, così come gli altri listini europei. Il Ftse Mib segna un cauto +0,13% a 32.600 punti. Tra gli acquisti in evidenza Iveco (+0,43%). Bene nel credito Mps (+0,59%), Banco Bpm (+0,4%) e Bper +0,18%). Campari cede lo 0,73% in attesa dei conti. Tra i titoli sotto la lente Tim è debole (-0,18%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 145 punti così come il rendimento del decennale italiano al 3,86%.