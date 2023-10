Borsa, Milano +2,3%, migliore in Europa

La Borsa di Milano si è chiusa in rialzo del 2,3%, incoronandosi regina in Europa. I principali listini del Vecchio Continente, dopo aver metabolizzato i timori per l'attacco di Hamas ad Israele, hanno festeggiato i commenti di alcuni esponenti della Fed sulla fine del ciclo rialzista negli Stati Uniti, ipotesi che ha portato ad un calo dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund sceso a 194 punti ed il rendimento del decennale italiano al 4,71%. A Piazza Affari vola Tim (+4,7%), con il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che non esclude un nuovo incontro tra il Mef e Vivendi. Corrono anche Nexi (+4,8%), Amplifon (+4,4%) e Cnh (+4,3%). A dare un forte impulso alla crescita del listino principale ci sono le banche: Bper guadagna il 3,7%, Fineco (+3,5%), Unicredit (+3%), Banco Bpm (+2,6%), Intesa (+2%) e Mps (+0,5%). Acquisti anche nel settore dell'auto, dove Stellantis sale del 3,1% e Iveco del 3,2%. Poco variata Pirelli (+0,07%), selezionata dalla Formula 1 come fornitore esclusivo di pneumatici per il campionato mondiale e global tyre partner fino al 2027. Positiva l'energia, mentre il prezzo del petrolio è in calo: Eni sale dell'1,2% e Saipem del 2%. Giornata positiva anche per le utility, con il balzo del prezzo del gas: Enel ed Hera guadagnano l'1,9% e A2a (+1,4%). Acquisti su Leonardo (+1,3%), in scia con il comparto azionario europeo della difesa, in considerazione dell'ipotesi di un incremento della vendita di armi. Tra i titoli a minor capitalizzazione sale Piaggio (+3,5%), con la Consob che ha bloccato una abusiva offerta pubblica di acquisto. Sale anche la Juve, che guadagna l'1,8%, dopo la performance negativa della vigilia.