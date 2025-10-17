Borsa: Milano (-2%) peggiore in Europa con le banche e Leonardo

Prosegue le forte corrente di vendite sui listini azionari del Vecchio continente che, dopo quelli asiatici, soffrono per i timori per la tenuta delle banche regionali Usa con riflessi sul settore del credito al consumo statunitense, insieme al ritorno delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino.

La Borsa di Milano conferma il suo scivolone e cede il 2% con l'indice Ftse Mib, mostrandosi così come la più debole in Europa insieme a Francoforte. Più contenuti i ribassi di Londra e Amsterdam, che perdono l'1,2%, mentre Parigi contiene il calo allo 0,7% sostenuta anche dal titolo Essilux che sale dell'11% ai suoi record dopo i conti.

I problemi per le banche nascono dopo che "due istituti, Zions Bancorp e Western Alliance Bancorp, hanno dichiarato di essere state vittime di frode su prestiti a fondi che investono in mutui commerciali in sofferenza, portando le azioni delle due società ad un crollo di oltre il 10%, generando un effetto domino non solo sulle altre banche regionali, ma su tutto il mercato", spiegano gli analisti del Team Market Strategy di Mps.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile sugli 81 punti base dell'apertura, con l'euro in marginale rialzo a quota 1,168 contro il dollaro. In rally l'oro che continua ad aggiornare i massimi storici e con il future a dicembre si è avvicinato ai 4.400 dollari l'oncia, per poi muoversi sui 4.350 dollari. Nel settore dell'energia il petrolio scende dell'1% a 56,8 dollari al barile mentre il gas è in leggero calo a 32,2 euro al Megawattora.

In Piazza Affari tra i titoli principali il peggiore resta Leonardo, da tempo molto volatile, in calo del 5% a 48,2 euro. Tra le banche Mediolanum perde il 3,9% e Mps il 3,7%, con Unicredit che cede tre punti percentuali.

Nel paniere a elevata capitalizzazione provano a tenere Terna e Campari, che salgono di qualche frazione di punto.