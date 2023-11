Borsa, Milano +1,6%, spread a 192 punti

Dopo le decisioni della Federal Reserve e con la speranza che la stagione dei continui rialzi dei tassi da parte delle banche centrali sia archiviata, i mercati azionari del Vecchio Continente continuano ad accelerare. Le Borse migliori sono quelle di Milano e Parigi, che salgono dell'1,6%, seguite da Francoforte e Amsterdam (+1,5%), con Madrid in aumento dell'1,4%. In attesa delle comunicazioni sui tassi da parte della Bank of England, il listino azionario di Londra è il più cauto ma cresce comunque di un punto percentuale. Poco sopra la parità Mosca, con il gas che scende dell'1,5% a 47 euro dopo una partenza in leggero rialzo. In chiaro allentamento delle tensioni sui titoli di Stato, con il rendimento del BTP a 10 anni al 4,62% e lo spread nei confronti della Germania in contrazione a 192 punti base. In Piazza Affari, vola sempre Tenaris, che sale del 10% a 16,6 euro, con una breve pausa in asta di volatilità, dopo i conti del trimestre, l'acconto sul dividendo e soprattutto il programma di buyback fino a 1,2 miliardi di dollari da effettuare entro un anno con l'obiettivo di annullare le azioni riacquistate. Molto bene anche Stm (+4,9%), con Interpump, Hera e Moncler che crescono oltre i tre punti percentuali. Tim sale del 2,4% a 0,26 euro, mentre tra i titoli maggiori in leggero negativo si muove Unicredit, limata dello 0,4% a 23,8 euro. Nel paniere a minore capitalizzazione in rialzo di oltre 3% Lottomatica dopo l'acquisizione di Sks365.