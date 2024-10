Borsa: Milano (+1,4%) accelera con l'Europa dopo i dati Usa

Mercati azionari del Vecchio continente in leggera accelerazione dopo i dati macroeconomici dagli Stati Uniti e in particolare quelli sul mercato del lavoro: la Borsa migliore è quella di Milano che sale dell'1,4% dopo la giornata in frenata di ieri, seguita da Parigi in rialzo di un punto percentuale. In aumento dello 0,9% Francoforte, di quasi mezzo punto Amsterdam e dello 0,2% Madrid, con Londra che invece ondeggia sulla parità. Qualche tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi comunque piuttosto stabile attorno a quota 130 punti base. In leggero calo l'euro, che scende dello 0,6% a 1,09 contro il dollaro. In Piazza Affari tra i titoli principali bene le banche (Bper +4%, Unicredit e Bper +3%), mentre Enel cede un punto e pezzo percentuale.