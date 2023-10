Borsa Milano, -1,39%, peggiorano energia e titoli La Borsa di Milano chiude pesante, Ftse Mib in calo dell'1,39%. I segnali di rallentamento del manifatturiero e la paura di tassi elevati a lungo pesano sui mercati. Tra i titoli in calo Saipem, Erg e Unicredit. In tenuta Mps, Ferrari e Tim.