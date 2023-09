Borsa, Milano +1%, Wall Street in rialzo, Enel, Cnh e Mps volano Piazza Affari consolida il rialzo (+1% a 27.763 punti) insieme a Wall Street e Nasdaq, dopo la decisione della BCE sui tassi e l'aumento dei sussidi USA. Enel, Cnh, Mps, A2a e Tenaris in rialzo, mentre Tim, Pirelli, Stellantis e Leonardo in calo. Orsero in rialzo, Unieuro ancora debole.