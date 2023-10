Borsa, Milano -1%, spread a 202

Piazza Affari in affanno al termine della mattinata, con il listino milanese che diventa la maglia nera in un'Europa che osserva con preoccupazione l'aggravarsi della crisi nel Medioriente, dove Israele ha dato 24 ore agli abitanti di Gaza per abbandonare la parte nord della Striscia, in vista dell'offensiva di terra. Il Ftse Mib perde l'1%, con in testa i titoli del risparmio gestito Banca Generali (-4%), Fineco (-3,7%) e Azimut (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund tocca i 202 punti base, in aumento di 5 punti, con il rendimento del decennale italiano in lieve calo al 4,73%.