La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
Borsa: Milano (+1%) migliore in Europa dopo avvio di Wall street
27 ott 2025
27 ott 2025
Spread vicino al minimi da 15 anni, bene tutte le banche con Mps

Mercati azionari del Vecchio continente sempre positivi dopo la partenza di Wall street, con Milano che resta la Borsa migliore con un rialzo di un punto percentuale.

Tra gli altri listini Madrid sale dello 0,7%, con Amsterdam in aumento dello 0,3% e Londra dello 0,1%. Sulla parità Parigi e Francoforte.

In discesa a 77,6 punti base lo spread tra Btp e Bund, che si muove di qualche frazione sopra i livelli di agosto, quando il differenziale toccò i minimi dal 2010. Piatto l'euro sul dollaro.

Nel settore energia cede il gas sul mercato di Amsterdam (-2,3% a 31,2 euro) con il petrolio che tiene sui 61,6 dollari al barile.

In questo clima in Piazza Affari corre Mps (+4%) alla vigilia dell'assemblea di Mediobanca (+1,4%) per il rinnovo del Cda. Il Monte è seguito dal settore finanziario, dove Unipol sale del 2,7%, Unicredit del 2,4%, Bper del 2,2%, Intesa e la Popolare di Sondrio dell'1,9%.

Tra i titoli principali in ribasso di un punto percentuale Lottomatica e dell'1,8% Campari.

