Borsa, Milano +1%, Ftse Mib chiude in rialzo Piazza Affari chiude in rialzo, con Ftse Mib +1,03%. Intesa Sanpaolo, Bper e Mps in gran spolvero. Saipem migliore con +4,89%. Mfe (A e B) +3% dopo firma degli eredi Berlusconi per l'accettazione dell'eredità.