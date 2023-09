Borsa, Milano +1%, Europa e Wall Street in rialzo, spread a 192 punti Le Borse europee hanno registrato un rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. Milano ha chiuso con un +1,05%, con Diasorin, Prysmian e A2a in rialzo. Intesa non è stata influenzata dall'uscita dalla Russia. I rendimenti dei titoli di Stato italiani restano stabili.