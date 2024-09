Borsa: Milano (+0,9%) tiene con l'Europa dopo avvio Wall street

I mercati azionari del Vecchio continente limano i guadagni dopo l'avvio di Wall street: le Borse migliori sono quelle di Milano e Amsterdam che salgono dello 0,9%, con Londra, Parigi, Francoforte e Madrid tutte in aumento dello 0,7%. Bene i listini azionari di Mosca, in crescita oltre i due punti percentuali. Lo spread tra Btp e Bund resta sui 145 punti base, con l'euro in leggero calo nei confronti del dollaro a quota 1,105. Sul fronte dell'energia, il gas cresce dell'1,9% sopra i 37 euro al Megawattora, mentre il petrolio è piatto poco sotto quota 68 dollari al barile. In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è Prysmian che sale del 2,8%, seguito dalla Banca popolare di Sondrio (+2,6%) e Nexi, che cresce del 2,3%. Attorno alla parità Tim, in calo dell'1,4% Moncler sulla debolezza del settore del lusso.