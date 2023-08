Borsa: Milano (+0,9%) migliore in Europa, bene Iveco

Piccolo miglioramento per i mercati azionari europei in avvicinamento alla boa di metà giornata: Milano, con un aumento dello 0,9%, resta la migliore delle principali Borse europee in attesa del discorso del presidente della Federal reserve Powell al vertice di Jackson Hole programmato per il pomeriggio. I listini azionari di Parigi e Amsterdam salgono infatti di mezzo punto percentuale, con Madrid in crescita dello 0,4% mentre Francoforte e Londra salgono dello 0,3%. In lieve rialzo anche i listini azionari di Mosca, con il gas che amplia il recupero e sale del 6% a 34 euro al Megawattora. Calmo il rublo poco sopra quota 102 contro l'euro. Con lo spread Btp-Bund in marginale rialzo fino a 167 punti base, in Piazza Affari tra i titoli a elevata capitalizzazione il migliore resta Iveco, che conferma la sua fase recente di rialzo e sale fino al 4% a 8,6 euro. Bene Unicredit (+1,7%), con Saipem e Banca Generali che crescono di un punto percentuale e mezzo. Incerta Mps, che ondeggia attorno alla parità.