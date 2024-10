Borsa: Milano (-0,8%) riduce cali con l'Europa dopo Wall street

Mercati azionari del Vecchio continente deboli ma in contenimento delle perdite dopo l'avvio di Wall street: la Borsa di Milano segna un calo dello 0,8%, seguita da Madrid (-0,6%) e Amsterdam, che cede lo 0,3%. In ribasso dello 0,2% Londra e Parigi, con Francoforte che tenta di raggiungere la parità. Dopo le tensioni di ieri, calma sui titoli di Stato, con lo spread tra Italia e Germania a 123 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni al 3,52%. Euro piatto a 1,08 contro il dollaro. Tra le materie prime l'oro resta ai massimi sopra quota 2.750 dollari l'oncia, con gas e petrolio in aumento entrambi intorno al punto percentuale rispettivamente poco sopra i 40 euro al Megawattora e i 70 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari, con gli operatori che sembrano guardare sempre alle previsioni sulle politiche di riduzione dei tassi da parte delle banche centrali, spicca Stm in rialzo del'1,4% dopo buone trimestrali Usa nel settore. Bene anche Nexi che sale di un punto percentuale, piatta Eni, deboli in generale le 'utilities'. Tra i titoli principali i cali maggiori sono comunque accusati da Erg, che cede il 3,3%, e da Unipol, in ribasso del 3,7% a 11,6 euro.