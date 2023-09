Borsa, Milano +0,8%, banche in crescita Piazza Affari chiude la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib a +0,85%. Btp-Bund decennali a +175,5 punti. Banche in crescita su ipotesi modifiche decreto Asset. Saipem maglia rosa del paniere, bene anche Pirelli e Juventus. Tim e Ferrari in calo.