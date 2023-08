Borsa: Milano (-0,7%) riduce calo con l'Europa, scatta Iveco

I mercati finanziari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata limando le perdite accusate in mattinata: le Borse più pesanti sono Parigi, Francoforte e Milano che scendono dello 0,7%, con Londra in calo dello 0,6% dopo le decisioni della banca centrale inglese. Madrid si è portata fino alla parità. Con i future sull'avvio di Wall street incerti, restano in rialzo gli indici di Mosca con il rublo che si muove meglio rispetto ai recenti record negativi e il gas che cresce del 3% solo di qualche frazione sotto i 30 euro al Megawattora. In leggera riduzione anche le tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato, a partire dai bond statunitensi che nelle scadenze a dieci anni anni salgono di sei punti base. In Europa i tassi sui Btp italiani crescono ora di quattro punti base al 4,22%, con lo spread tra Italia e Germania che si muove tra i 167 e i 168 'basis point'. In Piazza Affari prende fiato Bper che adesso perde il 4%, con Tenaris debole (-3,6%) dopo previsioni di frenata dei ricavi nel secondo semestre. Sempre debole Tim (-2,6%), in aumento Iveco che sale di quasi due punti percentuali dopo il rialzo della vigilia sui conti trimestrali.