Borsa: Milano -0,7% con le banche e Stellantis, giù Amplifon

Piazza Affari si appesantisce più di altri listini europei. Sul Ftse Mib (-0,7% a 33.383 punti) pesano le vendite su Unipol (-3,1%), Stellantis (-3,09%) e le banche con Popolare di Sondrio che perde il 2,4%, Mps il 2,1% e Bper l'1,18%. In discesa lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund cala a 144 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,62 per cento Sempre in deciso rosso Amplifon (-5,26%) che paga, come tutto il settore, il lancio dei nuovi AirPods Pro 2 di Apple, con funzionalità da dispositivo acustico. Prodotti diversi, evidenziano gli analisti, da quelli di Amplifon che si rivolge a perdite di udito moderate e severe. Vendite poi su Saipoem 8-2,3%) e Tim (-1,2%). Sul fronte opposto del listino tengono Enel (+0,79%), Erg (+0,73%), Italgas (+0,2%).