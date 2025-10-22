Borsa: Milano (-0,6%) incerta con l'area euro, tiene Londra

Pochi spunti sui mercati azionari europei con i futures sull'avvio di Wall street incerti. La Borsa di Londra sale dello 0,7% grazie ai dati dell'inflazione del Regno Unito migliori delle stime, mentre il listino di Parigi perde lo 0,7% e Francoforte lo 0,3%.

Milano è in calo dello 0,6% con l'indice Ftse Mib appesantito da Stm (-3,2%), Stellantis (-2,9%) e in genere dalle banche. La Popolare di Sondrio cede il 2,5% dopo la corsa di ieri con la controllante Bper (-1,7%) mentre Unicredit lima le perdite dell'avvio e scende dell'1,8% dopo i conti.

Tra gli altri titoli principali di Piazza Affari bene Saipem (+1,7%) e Leonardo, che conferma gli acquisti dell'avvio e sale del 2,9%.

Sempre calmo lo spread a 79 punti base e anche l'euro, che scambia in lieve calo anche sotto quota 1,16 contro il dollaro. In ribasso di otto punti base al 4,39% il rendimento del titolo di Stato britannico sempre guardando all'inflazione britannica.

Tra le materie prime, dopo un tentativo di rimbalzo, l'oro torna fiacco, con il future a dicembre poco sopra quota 4.000 dollari l'oncia.