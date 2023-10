Borsa, Milano -0,6%, Europa piatta, Mediobanca stabile

La Borsa di Milano ha ridotto il calo (-0,65%) in linea con il miglioramento più deciso degli altri listini europei (Londra +0,27%, Francoforte +0,15% e Parigi +0,05%). In attesa dell'avvio di Wall Street, l'attenzione è sul Nasdaq con le trimestrali dei big tech: oggi tocca a Meta, domani ad Amazon. Nell'Eurozona è prevista una pausa nei rialzi dei tassi da parte della BCE. Lo spread Btp-Bund è tornato intanto a crescere sopra i 203 punti base dopo l'aumento dei rendimenti anche sulle scadenze più brevi nelle aste odierne del Tesoro. Resta pesante Nexi (-17,7%), penalizzata dal crollo di Worldline a Parigi (-59%), male anche Tim (-3%) dopo la lettera di Vivendi sull'assemblea straordinaria per la rete. Ribassi superiori al 2% segnano Unicredit e Mps, mentre Mediobanca rimane invariata: domani diffonderà i conti e sabato terrà l'assemblea. Il consensus di Bloomberg vede l'utile trimestrale a 317,2 milioni e i ricavi a 840,9 milioni. Male Saipem (-1,9%) in attesa dei conti. Tra i pochi titoli in rialzo, oltre a Italgas (1,63%) premiata per i risultati migliori delle previsioni, c'è Leonardo (+0,43%) il cui CEO Cingolani ha preannunciato che nel nuovo piano ci saranno joint venture 'gigantesche' in Europa e un accordo industriale con Fincantieri (-0,6%).