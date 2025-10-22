Martedì 21 Ottobre 2025

22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano (-0,5%) incerta con l'Europa, vendite su Stm

Calmi euro e spread, in rialzo l'oro. Bene Leonardo

Piazza Affari nei primi scambi si indebolisce rispetto all'avvio in leggero rialzo: l'indice Ftse Mib scende dello 0,5%, appesantito da Stm che cede tre punti percentuali e da Unicredit che perde il 2,5% dopo i conti.

Vendite anche sulla Popolare di Sondrio (-2,4%) e Bper, che scende dell'1,8% dopo la corsa di ieri. Bene invece Leonardo, che sale del 2,4% anche in attesa di novità sul polo aerospaziale europeo con Airbus e Thales.

Calmo lo spread a 79 punti base e anche l'euro, che scambia piatto a 1,16 contro il dollaro. In ribasso di sei punti base al 4,4% il rendimento del titolo di Stato britannico a 10 anni dopo il dato sull'inflazione inferiore alle stime.

In rialzo di circa l'1% l'oro sui mercati telematici dopo le forti prese di profitto di ieri dai massimi.

