Borsa, Milano +0,4%, StM leader, Campari e Saipem crollano

La Borsa di Milano procede con un passo più spedito rispetto agli altri listini europei dopo che la Bce ha mantenuto invariati i tassi e il Pil Usa è cresciuto nel trimestre. Lo spread tra Btp e Bund rimane stabile sotto i 200 punti, a quota 198. Continua poi la discesa del rendimento del decennale italiano, che sfiora il 4,83 (-8 punti base). Il Ftse Mib guadagna lo 0,4% a 27.555 punti, con StM (+5,5%) che traina il listino, dopo che ha confermato l'obiettivo al 2027 di oltre 20 miliardi di dollari l'anno. Tra i bancari, bene Mps (+1,6%) e Unicredit (+1,47%), in vista dell'assemblea per l'approvazione del monistico e di un'altra tranche da 2,5 miliardi del buyback. Poco mosso il titolo di Mediobanca (-0,09%), dopo la chiusura del trimestre con un utile netto record in crescita del 34% e in attesa dell'assemblea di sabato per il rinnovo del board. Sul versante opposto, si conferma il tonfo di Campari (-7%) con il trimestre peggiore delle aspettative. Pesante anche Saipem (-5,7%), che ha confermato la guidance, ma che sconta i timori del mercato sulla diluizione del capitale con una conversione del bond. Tra gli altri listini, Francoforte cede lo 0,74%, Londra lo 0,41% e Parigi un marginale 0,1%.