Borsa: Milano +0,4% con Mps e Mediobanca sempre maglia rosa

La Borsa di Milano resta la migliore tra le Piazze europee a metà giornata. In una seduta all'insegna della cautela, il Ftse Mib registra un +0,48% a 41.911 punti.

Sempre in testa Mps (+3,11%) insieme a Mediobanca (+3%) dopo il successo dell'opas di Siena su Piazzetta Cuccia. Allunga anche Intesa Sanpaolo (+1,16%) a cui JpMorgan ha alzato il prezzo obiettivo a 6,5 euro. Tra gli altri bene Prysmian ed Eni (entrambi a +1,08%). Sul fronte opposto la maglia nera resta di Campari (-3,11%) seguita da Leonardo (-1,65%).

Lo spread tra Btp e Bund resta su quota 81 punti. La lente è sui rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano sugli stessi livelli dell'Oat francese al 3,47% e il differenziale che è azzerato.