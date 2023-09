Borsa Milano, +0,4%, attesa inflazione Ue in Europa Le Borse europee aprono in leggero rialzo, con Milano +0,4%. In allentamento la tensione sui titoli di Stato, con i rendimenti in calo e lo spread con la Germania attorno a 183. Pochi movimenti sui titoli azionari, con Diasorin +2,3%. Calme le banche, in calo dello 0,7%.