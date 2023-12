Borsa, Milano +0,38% grazie a Mps, Banco Bpm in calo. Piazza Affari è positiva in attesa della Fed e della Bce. Mps è la migliore, mentre Banco Bpm e altri titoli soffrono prese di profitto. Saipem, Bper ed Enel si allineano. Amplifon, dopo una buona vigilia, è meno tonica per un'acquisizione annunciata.