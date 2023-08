Borsa: Milano (-0,3%) resta fiacca dopo avvio di Wall street

Anche l'avvio della seduta di Wall street non muove le Borse europee, generalmente di qualche frazione sotto la parità, tranne Madrid che sale dello 0,2%. In Piazza Affari (indice Ftse Mib -0,3%) deboli Interpump (-4%), con Diasorin che cede oltre tre punti percentuali, mentre Stm e Recordati perdono poco più del 2%. Tengono sulla parità Snam e Poste. In Europa spicca invece ancora Prosieben, della quale Mfe-Mediaset è ampiamente primo azionista, che cede il 2,5% dopo lo scivolone della viglia su conti deboli. Tra le valute il rublo è sempre molto debole a quota 105 contro l'euro, mentre il gas scivola del 3% sotto quota 30 euro al Megawattora. In rialzo di circa due punti percentuali le quotazioni del frumento. I dati del lavoro statunitense più deboli delle stime hanno mosso qualcosa sul mercato dei titoli di Stato, dove i rendimenti hanno invertito la marcia rispetto alla corsa dei giorni precedenti. I bond a 10 anno statunitensi cedono infatti 7 punti base e quelli italiani 5, con il tasso del Btp al 4,2%. Stabile comunque lo spread con la Germania, che oscilla attorno ai 165 'basis point'.