Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima oraBorsa: Milano +0,29% in chiusura. In luce Stm giù Ferrari
13 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano +0,29% in chiusura. In luce Stm giù Ferrari

Bene anche Buzzi e Stellantis

Bene anche Buzzi e Stellantis

Bene anche Buzzi e Stellantis

Piazza Affari termina in cauto rialzo con l'indice Ftse che guadagna lo 0,29% a 42.167 punti sostenuto da Stm (+3,23%), aiutata a distanza come le altre aziende di microchip dall'accordo annunciato da OpenAi e Broadband. Forte Buzzi (+3,1%) e bene Stellantis (+2,72%), malgrado i tempi più lunghi per il nuovo piano.

In fondo al paniere principale scivola Ferrari (-4,13%), in ribasso più contenuto Diasorin (-1,11%). Tra i titoli minori Banca Sistema (+2,05%) beneficia del via libera della Commissione Ue all'acquisizione da parte di Banca Cf+.

