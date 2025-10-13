Borsa: Milano +0,29% in chiusura. In luce Stm giù Ferrari

Piazza Affari termina in cauto rialzo con l'indice Ftse che guadagna lo 0,29% a 42.167 punti sostenuto da Stm (+3,23%), aiutata a distanza come le altre aziende di microchip dall'accordo annunciato da OpenAi e Broadband. Forte Buzzi (+3,1%) e bene Stellantis (+2,72%), malgrado i tempi più lunghi per il nuovo piano.
In fondo al paniere principale scivola Ferrari (-4,13%), in ribasso più contenuto Diasorin (-1,11%). Tra i titoli minori Banca Sistema (+2,05%) beneficia del via libera della Commissione Ue all'acquisizione da parte di Banca Cf+.