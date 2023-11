Borsa, Milano +0,2%, banche in rilievo Piazza Affari apre in rialzo, come le altre Borse europee, in attesa dei dati sull'inflazione USA. Banche e Pirelli in rialzo, mentre Cnh Industrial, Erg e Nexi calano. Tim stabile. Latte: Centrale del Latte d'Italia +4,8%, Newlat +2,6%.