Borsa: Milano (+0,1%) tiene con l'Europa, positiva Tim

Primi scambi in Piazza Affari senza una direzione precisa, con gli indici poco sopra la parità (+0,1%) in linea con le altre Borse europee e gli operatori che sembrano aspettare indicazioni più precise sulle politiche monetarie dal vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole. Tra i titoli principali il migliore è Tim che sale dello 0,8%, con Cucinelli, Nexi e Azimut in aumento di mezzo punto percentuale. Fiacca Mps (-0,5%), con Interpump che perde lo 0,7% mentre Tenaris scende di quasi un punto percentuale. Spread Btp-Bund sempre calmo a 136 punti base.