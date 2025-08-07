Borsa: Londra peggiora dopo taglio tassi, Francoforte +1,5%

Le Borse europee confermano il rialzo dopo che la Bank of England ha tagliato i tassi di un quarto di punto. A dispetto degli altri listini, Londra prosegue il calo e peggiora cedendo lo 0,75%.

Francoforte resta la maglia rosa con il Dax che sale dell'1,5% con i listini che oltre ad aver preso le misure ai dazi, guardano ad una tregua tra Russia e Ucraina con il Cremlino che ha confermato un vertice tra Putin e Trump nei prossimi giorni. Parigi sale dell'1,21%, Madrid segna un +0,48%, Milano sale dello 0,7 per cento.