Borsa: l'Europa viaggia positiva, l'oro prosegue la corsa

Le Borse europee viaggiano in positivo con l'avvio debole di Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con Parigi maglia rosa (+1%). Francoforte guadagna lo 0,5%, Milano lo 0,34%. A Piazza Affari resta l'evidenza della moda con Moncler (+3%) e Cucinelli (+2,9%). Sempre in rosso Mediobanca (-3,7%) dopo il successo oltre le aspettative dell'opas di Mps (+1,64%). Anche Londra è positiva (+0,2% il Ftse 100).

Lo spread tra Btp e Bund sfiora gli 80 punti base. Il differenziale con l'Oat francese è negativo per 1,8 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 3,53%, quello transalpino è al 3,55%. I titoli tedeschi viaggiano al 2,74%.

Tra le materie prime l'oro prosegue la sua corsa confermandosi sui massimi a 3.783 dollari l'oncia. Sale anche il petrolio con il wti oltre i 63 dollari e il brent sopra i 67 dollari al barile. Il prezzo del gas guadagna l'1,3% con i contratti Ttf che ad Amsterdam, mercato di riferimento, si consolidano oltre i 32 euro al megawattora.

Per i cambi, l'euro recupera sul dollaro con il quale scambia a 1,1798.