Borsa: l'Europa viaggia positiva dopo la Fed, lente sulla Bce

Le Borse europee confermano l'intonazione positiva dopo che la Fed ha alzato, senza sorprese, i tassi di un altro 0,25% mentre sale l'attesa per la Bce che comunicherà nel primo pomeriggio. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, si avvicina al punto percentuale di rialzo con tech, materie prime e titoli legati al farmaceutico. Milano allunga a +1% con la spinta di Moncler (+4,4%), seguita da Stellantis (+2,87%). E cambia registro St che guadagna l'1,5%. Maglia nera è Campari (-1,6%) con la semestrale che non ha convinto gli analisti. Parigi sale dell'1,26%, Francoforte dello 0,85% con il miglioramento della fiducia dei consumatori per agosto in Germania. Lo spread tra Btp e Bund è stabile nell'area dei 162 punti con il rendimento del decennale che risale al 4,91%. Tra le commodity sale il petrolio con il wti che si avvina agli 80 dollari (+0,81%) e il brent oltre quota 83 dollari al barile (+0,7%). Il gas si conferma in calo (-1,6%) sotto i 29 euro al megawattora (28,8). Sul fronte dei cambi si apprezza l'euro sul dollaro con cui scambia a 1,1130.