Borsa: l'Europa viaggia positiva con la lente a dati lavoro Usa

Le Borse europee viaggiano in positivo con la lente al dato sul mercato del lavoro americano che sarà diffuso, nel primo pomeriggio, a pochi giorni dalle elezioni. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con l'evidenza dell'energia in scia al rally del petrolio sulle nuove tensioni Iran-Israele. Il wti sale del 2,9% a 71,2 dollari al barile e il brent del 2,6% a 74,7 dollari. Tra le singole Piazze allunga Milano (+0,98%, Ftse Mib 34.608 punti) con lo slancio dei bancari ed in particolare di Unicredit (+2,7%) dopo la promozione di Fitch, Intesa Sanpaolo (+2,4%) dopo i conti. Bene anche Mps (+2,2%) Banco Bpm (+1,6%). Sale poi Saipem (+1,3%) con Eni (+1%) sullo slancio del greggio. ed è in evidenza Stellantis (+1,6%) Lo spread cresce leggermente e oltrepassa la soglia dei 127 punti. Si conferma il rialzo dei rendimenti con il decennale italiano che sale di 3 punti base al 3,68%. Buon passo anche per gli altri listini con Parigi che guadagna lo 0,54%, Francoforte lo 0,42%, Madrid lo 0,57% e Londra lo 0,46%. Per le materie prime il gas dimezza il calo dell'avvio con il prezzo che cede il 2% a 39,7 euro al megawattora. Fronte cambi l'euro è debole sul dollaro con il quale scambia a 1,0859.