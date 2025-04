Borsa: l'Europa verso nuovo pesante rosso, Milano cede il 2,8%

Si profila un altro finale di seduta in profondo rosso per il listini europei con l'acuirsi della guerra commerciale messa in atto da Donald Trump. La Borsa di Milano lascia sul terreno il 2,8% con il Ftse Mib a 32.697punti. Francoforte perde il 3,3%, Parigi il 3,4%, Londra il 2,8%, Madrid -2,5%. Lo spread resta sui livelli dell'avvio con il differenziale tra Btp e Bund a 130 punti. Il rendimento del decennale italiano è al 3,86%.