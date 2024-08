Borsa: l'Europa tonica Wall Street, Milano +2,4%

Le Borse europee proseguono toniche dopo l'avvio di Wall Street. Sui mercati torna il clima sereno dopo le rassicurazioni della Banca del Giappone sul fronte del rialzo dei tassi. Il tema della politica monetaria resta centrale anche in Europa e Stati Uniti, in vista delle mosse in autunno delle banche centrali. Sul fronte valutario l'euro passa di mano a 1,0917 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,6%. Maglia rosa Milano (+2,4%). In rialzo anche Madrid (+1,9%), Parigi (+1,7%), Londra (+1,6%) e Francoforte (+1,4%). I principali listini sono sostenuti dal comparto finanziario con le banche (+3,1%) e le assicurazioni (+2,2%) che recuperano i cali delle precedenti sedute. Si mette in mostra anche il settore tecnologico (+2%), con l'onda delle trimestrali dagli Stati Uniti. Sul fronte obbligazionario si registra un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 143 punti, con il tasso del decennale italiano in aumento di sei punti base al 3,7%, e quello tedesco al 2,27%. A Piazza Affari corre Mps (+7,3%), all'indomani del risultati del semestre. Bene anche Unicredit (+4,9%) e Nexi (+3,7%). In luce Bper (+1,4%), dopo i conti. Fiacca Diasorin (-0,1%).