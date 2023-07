Borsa: l'Europa tonica in attesa dell'inflazione, Milano +1%

Le Borse europee arrotondano i rialzi in attesa dei dati sull'inflazione americana del primo pomeriggio. Londra indossa la maglia rosa (+1,03%), trainata dalle banche britanniche che hanno superato indenni gli stress test, davanti a Milano (+0,98%), Parigi e Francoforte (+0,8% entrambe). In lieve rialzo anche i future su Wall Street. Gli investitori scommettono su una nuova frenata dei prezzi negli Stati Uniti a giugno, come previsto dagli economisti, e sugli effetti che la stessa dovrebbe avere sulla Fed e sulla stretta monetaria. La prospettiva di un prolungamento della pausa nel rialzo dei tassi indebolisce il dollaro, ai minimi da oltre due mesi sull'euro, con cui scambia a 1,1025 (-0,1%), favorendo anche il calo dei rendimenti dei titoli di Stato sulle due sponde dell'Atlantico. Sui listini si mettono in luce i semiconduttori (+3% l'indice Stoxx di settore), con Jefferies che vede un nuovo ciclo rialzista per il settore. A Piazza affari brilla Stm (+4,2%), davanti a Prysmian (+2,5%), Iveco (+1,8%), Mps (+1,8%), Pirelli (+1,8%), Banco Bpm (+1,7%) e Stellantis (+1,7%) mentre arrancano Campari (-1,4%), penalizzata da un report di Citi, e Nexi (-1%). Lo spread Btp-Bund lima a 175 punti base con il rendimento dei decennali italiani che scende di cinque punti base al 4,35%. Sul fronte energetico il petrolio consolida i rialzi con il Wti che ritorna a quota 75 dollari il barile (+0,2%) mentre il gas cede il 3,1% sul mercato di Amsterdam, attestandosi a 28,15 euro al megawattora.