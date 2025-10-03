Borsa: l'Europa tiene il rialzo, Milano +0,56% con Tim

Le Borse europee si muovono positive nell'ultima seduta della settimana con i finanziari e l'energia in acquisto, mentre sui tecnologici prevalgono le prese di profitto. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600 sale di un quarto di punto percentuale.

Tra le singole Piazze Milano con il Ftse Mib guadagna lo 0,5% e consolida i 43mila punti. Sul listino allunga Tim (+4,26%) con volumi oltre nove volte la media degli ultimi 20 giorni. Poi Banco Bpm (+1,6%) e Saipem (+1,64%). In frenata Prysmian (-0,6%).

Per il resto Francoforte segna un +0,2%, Parigi un +0,34%. La migliore è Madrid con un +1%. Londra registra, invece, un +0,31%.

Lo spread tra Btp e Bund è in retromarcia a 81,1 punti mentre il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,51% e riduce a -0,3 punti base il divario con l'Oat francese che è poco sopra il 3,51%.

Sul fronte delle materie prime, l'oro è in calo dello 0,5% e passa 3.863 dollari l'oncia. Sale, invece, il petrolio con il wti che sfiora 61 dollari (+0,86%). Il brent è saldamente sopra i 64 dollari (+0,8%). Il prezzo del gas è in calo dell'1,1% con i contratti Ttf ad Amsterdam a 31,1 euro al megawattora.

Infine per i cambi, l'euro si apprezza sul dollaro e scambia a 1,1733 sul biglietto verde.