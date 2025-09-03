Martedì 2 Settembre 2025

3 set 2025
Borsa: l'Europa tiene con Ny contrastata, Milano +0,1%

Le Borse europee tengono all'avvio contrastato di Wall Street. Milano segna un +0,1% con il rimbalzo di StM (+2,8%), Francoforte sale dello 0,27%, Parigi dello 0,65%, Madrid dello 0,33%. Anche Londra si accoda ai rialzi (+0,28%). Lo spread è in discesa. Il differenziale tra Btp e Bund è su quota 87 punti. In calo i rendimenti con il decennale italiano che scende di 6 punti base al 3,61%. L'oro resta sui livelli record a 3.555 dollari l'oncia. Il petrolio è in discesa con il wti poco sopra i 64 dollari (-2%) e il brent sotto quota quota 68 dollari al barile (-1,85%). Sale invece il gas con i contratti Ttf ad Amsterdam a 32 euro (+0,7%) al megawattora. L'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano 1,1676 sul biglietto verde.

