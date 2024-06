Borsa: l'Europa solida dopo Wall street, bene Milano (+1,2%)

I mercati azionari del Vecchio continente restano in positivo dopo l'avvio di Wall Street e la raffica di indici macroeconomici dagli Stati Uniti: la Borsa migliore resta quella di Milano che sale dell'1,2%, spinta dalla banche, con Madrid in aumento di quasi un punto percentuale. In rialzo dello 0,7% Parigi, dello 0,6% Londra e dello 0,4% Amsterdam. Cauta Francoforte comunque positiva dello 0,2%. In calo lo spread Btp-Bund rispetto alla partenza della seduta quota 147 punti base, con l'euro tranquillo a quota 1,074 contro il dollaro. In Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è Leonardo che sale del 3% a 22,4 euro dopo i progetti vinti nell'ambito del programma Ue di difesa comune, con Unicredit in aumento del 2,8%, seguito da Mps che cresce del 2,6%. Bene anche Eni in rialzo del 2,6%. Recordati lima i rialzi (+1,5%) sui rumors su un possibile cambio nell'azionariato. Deboli Pirelli (-1,3%) e soprattutto Moncler, che cede tre punti a 57,3 euro dopo un report negativo degli analisti di Oddo. Fuori dal listino a elevata capitalizzazione Sogefi corre del 10% dopo la decisione di distribuire un dividendo straordinario.