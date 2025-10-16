Borsa: l'Europa si muove debole. In rialzo oro, petrolio e gas

Borse europee deboli con la lente alle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, registra un cauto +0,15% con i titoli legati ai beni di consumo in luce. Avanzano piano i tecnologici e l'energia. Milano è marginale con il Ftse Mib a +0,1%. Bene Tim a +4,2% mentre la maglia nera è di Buzzi (-2,3%). Perdono poi gli assicurativi (Unipol -1,03%) e le banche con le trattative sul contributo in manovra. Nel settore le più vendute sono Unicredit (-0,97%) e Mps (-0,83%) mentre Jefferies ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione d'acquisto in considerazione delle potenziali sinergie derivanti dall'operazione su Mediobanca e della fiducia nella distribuzione di capitale.

Tra le altre Piazze, Parigi segna un +0,01%, Francoforte un -0,14% e Londra un -0,17%. A Zurigo da registrare lo scatto di Nestlé a +8,2% segnando il rialzo maggiore dal 2008, dopo le prime mosse del nuovo ceo per accelerare la crescita, tra cui il taglio di 16mila posti nel mondo.

Lo spread tra Btp e Bund resta sotto gli 81 punti con il rendimento del decennale piatto al 3,37% e sempre sopra il 3,35% dell'Oat francese. L'oro che ha registrato ancora nuovi massimi è a 4.231 dollari l'oncia. In rialzo anche i petroliferi con il wti che sfiora 59 dollari al barile (+0,8%) e il brent sopra 62 dollari (+0,7%). Il prezzo del gas (+1,1%) è sempre oltre quota 32 euro al megawattora.

Per i cambi, l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,16 sul biglietto verde.