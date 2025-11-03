Borsa: l'Europa si muove cauta dopo Wall Street, Milano è piatta

Le Borse europee si muovono caute con l'avvio di Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con ii tecnologici in evidenza. Francoforte resta la migliore con il Dax che sale dello 0,9%. Debole, invece, Parigi che cede lo 0,16%. Madrid guadagna lo 0,14% mentre Milano azzera il rialzo con il Ftse Mib a +0,09% con A2a (+6,3%) sempre sugli scudi spinta dalla raccomandazione 'overweight' di Morgan Stanley, i cui analisti scommettono sul potenziale di crescita legato ai nuovi data center previsti a Milano. Campari resta la maglia nera (-2,55%) dopo il sequestro di azioni per quasi 1,3 miliardi di euro in capo alla holding lussemburghese Lagfin. Poco mossa anche Londra (+0,09%).

Tra le materie prime cala il petrolio con il wti che cede lo 0,2% ed è a 60,9 dollari mentre il brent è a 64,6 dollari al barile. Sale invece il il prezzo del gas (+1,8%) con i contratti Ttf a 31,3 euro al megawattora. Nei metalli preziosi l'oro si conferma sopra i 4mila dollari l'oncia. Fronte spread, il differenziale tra Btp Bund resta sotto quota 74 punti e sui minimi da dicembre 2010. Stabile al 3,39% il rendimento del decennale italiano contro il 3,43% degli Oat francesi.

Infine per i cambi l'euro è debole sul dollaro con il quale scambia a 1,1507.