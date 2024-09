Borsa: l'Europa si conferma incerta con i dati Usa e avvio Ny

Le Borse europee confermano le incertezze con Wall Street in avvio in ordine sparso dopo le richieste per i sussidi alla disoccupazione sotto le stime, così come il dato Adp sull'occupazione nei settori non agricoli. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto con le vendite sul tech, il farmaceutico e i titoli legati ai beni di consumo. In tenuta Milano (+0,07%) e Francoforte (+0,2%). Quest'ultima nonostante l'istituto tedesco Ifo abbia tagliato le stime sul Pil tedesco, portando le sue previsioni di crescita per quest'anno a zero. Parigi cede lo 0,58% mentre in Francia l'ex commissario europeo, Barnier è stato indicato come primo ministro. Piatta, invece, Londra (-0,06%). In calo lo spread con il differenziale tra Btp e Bund che scende sotto i 142 punti. In flessione anche i rendimenti (-3 punti base) del decennale italiano che è al 3,618%. Sul fronte delle commodity, il petrolio è in rialzo con il wti che punta i 70 dollari e il brent oltre i 73 dollari al barile. Rallenta il gas (+0,6%) con il prezzo che oscilla su quota 36 euro al megawattora. L'euro sale sul dollaro con il quale scambia a 1,1102.