Borsa: l'Europa si conferma cauta, Wall Street attesa incerta

Le Borse europee restano caute a metà seduta con le lente che è sugli Stati Uniti. Da una parte si guarda alle trimestrali (Bofa e Morgan Stanley le attese) e, dall'altra, alle vendite al dettaglio di giugno, ultimo segnale sui consumi prima del pil di fine mese. I future su Wall Street sono incerti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con la spinta degli industriali e dei titoli legati al farmaceutico. In recupero poi finanziari ed energia. Tra le singole Piazze. Milano segna un +0,01% con il Ftse Mib a 28.643 punti. Tra i migliori Mediolanum (+1,53%), Interpump (+1,36%), Nexi e Pirelli (+1,16% entrambe). Tra le vendite Moncler (-0,9%), Bper (-0,6%) e Tim (-0,4%). Stessa andamento sugli altri listini. Francoforte registra un +0,06%, Parigi un +0,04% e Londra un +0,12% Si conferma poi il calo dei rendimenti dei titoli di Stato con il Btp decennale al 4,026% (-12 punti). E flette anche lo spread con il Bund tedesco a quota 162 punti. Fronte commodity il gas ondeggia sopra i 25 euro al megawattora (+1,3%) . Ed è in rialzo anche il petrolio con il wti a 74,5 dollari al barile e brent che si avvicina a 79 dollari. Il prezzo del grano risale ma sempre in maniera contenuta. Il duro viene scambiato a 817 dollari (0,25%) per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia, mentre quello tenero registra un 0,7% a 658 dollari. Per i cambi l'euro è stabile a 1,1252 dollari.