Borsa: l'Europa scommette su accordo per i dazi, Milano +1,4%

Le Borse europee allungano il passo e scommettono su un accordo tra Stati Uniti e Ue sui dazi. I mercati si mostrano ottimisti con la presidente Ursula von der Leyen che ha spiegato come l'Ue predilige una soluzione negoziata. Ora si attendono indicazioni dagli Stati Uniti sull'evoluzione delle trattative. Il dollaro, intanto, rallenta mentre i titoli di Stato sono poco mossi. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 85 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,53%.

L'indice stoxx 600 sale dello 0,7%. In testa Milano (+1,4%), seguita da Parigi (+1,3%), dove svetta Essilux (+6,3%) con l'arrivo di Meta nell'azionariato, Francoforte (+1,1%) e Madrid (+1%). I principali listini sono sostenuti dalle banche (+1,5%) e dalle assicurazioni (+1,1%). Bene anche l'energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti si attesta a 68,64 dollari al barile e il Brent a 70,42 dollari. In aumento anche le utility (+0,3%), in linea con il prezzo del gas che sale dell'1,4% a 34,72 euro al megawattora.

A Piazza Affari in grande spolvero le banche. Corre Unicredit (+3,5%), dopo l'annuncio della quota del 20% di Commerzbank (+0,7%) ed in vista della decisione del Tar sul golden power per l'operazione su Banco Bpm (+2,1%). In rialzo anche Intesa (+2,2%) e Mediolanum (+1%). Seduta tonica per Mps (+1,9%), in vista del Cda di Mediobanca (+0,5%) che darà la valutazione definitiva sull'operazione. Avanzano Popolare Sondrio (+0,9%) e Bper (+0,6%).

Nel listino principale brindano Azimut (+4,5%), dopo i risultati della raccolta di giugno, e Prysmian (+3,8%), con un eventuale effetto positivo con i dazi Usa al 50% sul rame. In controtendenza Moncler (-0,9%), Leonardo (-0,6%) e Cucinelli (-0,2%).