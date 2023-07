Borsa: l'Europa scivola sul lavoro Usa, Parigi -3%

Le Borse europee scivolano con Wall Street dopo i dati sul lavoro negli Usa che mostrano un mercato dell'occupazione in gran forma con i conseguenti timori di nuovi interventi sui tassi della Federal Reserve per tenere l'inflazione sotto controllo. Nel generale sell-off che colpisce tutti i settori e fa seguito a un primo semestre positivo per i mercati azionari, Parigi affonda e lascia sul terreno il 3,03%, Francoforte chiude a -2,57% e Londra termina in ribasso del 2,17%.